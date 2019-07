Carabiniere ucciso: Mugnai (FI), sostenere con misure concrete forze dell'ordine

- "Se davvero si vuol fare qualcosa a sostegno delle forze dell'ordine, qualcosa di concreto, al di là delle sterili dichiarazioni fini a sé stesse, si ragioni e si pensi fin da subito a un aumento della retribuzione dei nostri uomini che ogni giorno rischiano e, come accaduto al vicebrigadiere Circiello Rega, perdono la vita mentre svolgono il loro lavoro. Si pensi a dotarli di mezzi adeguati e moderni e ad assumere nuove unità". Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. "Siamo sinceramente stufi delle lacrime di coccodrillo di chi è al governo che dopo un anno non ha fatto altro che aumentare i comizi via Facebook e l'insicurezza per gli italiani. Si passi dalle parole ai fatti e si mostri veramente la vicinanza dello Stato all'arma e a tutti gli uomini che ci proteggono con atti concreti. Per Forza Italia questa è la vera priorità", ha concluso Mugnai. (Com)