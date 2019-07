Bangladesh: alluvioni, almeno 114 morti nelle ultime due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 114 persone sono morte a causa di inondazioni in Bangladesh negli ultimi 17 giorni. Lo riferisce il quotidiano locale "Dhaka Tribune" citando i dati del Centro nazionale per la gestione delle emergenze e della direzione generale sanitaria. Secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 95 persone sono annegate nelle aree colpite dalle alluvioni, e dieci altre sono morte nelle ultime 24 ore. Le forti piogge in Asia meridionale hanno costretto centinaia di persone ad abbandonare le loro case. Di recente Unicef ha riferito che le piogge abbondanti, inondazioni e frane in Nepal, India e Bangladesh hanno ucciso almeno 93 bambini e messo a rischio le vite di milioni di persone. L'organizzazione delle Nazioni Unite stima che siano state colpite più di 12 milioni di persone, compresi circa 5 milioni di bambini. (segue) (Inn)