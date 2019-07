Bangladesh: alluvioni, almeno 114 morti nelle ultime due settimane (2)

- "Milioni di bambini hanno visto le loro vite sconvolte dalle piogge torrenziali, dalle inondazioni e dalle frane", ha dichiarato Jean Gough, direttore regionale dell'Unicef per l'Asia meridionale. "Man mano che le piogge continuano, queste cifre possono solo aumentare. L'Unicef sta rispondendo con urgenza, lavorando con le autorità locali e i partner per garantire che i bambini siano tenuti al sicuro e che venga fornito loro il sostegno necessario", ha aggiunto. Mentre molte aree rimangono inaccessibili a causa dei danni alle strade, ai ponti e alle ferrovie, i bisogni più urgenti per i bambini sono l'acqua pulita, gli aiuti riguardanti l’igiene per prevenire la diffusione di malattie, gli aiuti alimentari e luoghi sicuri per giocare nei centri di sfollamento. (Inn)