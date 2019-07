Libia: Lna annuncia controllo campo militare di Naqlia a sud di Tripoli (3)

- Sull’altro fronte le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli hanno annunciato di aver distrutto un aereo cargo e alcuni droni ad al Jufra, sotto il controllo dell’Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar. In una nota il Gna riferisce: “Il nostro bombardamento sulla base di al Jufra è stato un successo e ha colpito tutti gli obiettivi prefissati durante operazioni di intelligence”. “Questo bombardamento – prosegue la nota – rappresenta una dura lezione per I paesi che attaccano la Libia e la sua sovranità e avvia una nuova fase delle nostre operazioni militari”. Nel raid sono stati distrutti nello specifico un hangar per droni, un deposito di munizioni e un aereo da trasporto Ilyushin Il-76 che secondo le forze fedeli al Gna sarebbe stato utilizzato per i trasferimenti dei gruppi armati legati all’Esercito nazionale libico. A seguito del raid i media legati ad Haftar hanno accusato le forze di Tripoli di aver colpito una aereo per il trasporto di pellegrini al pellegrinaggio dell’Hajj alla Mecca diretto a Bengasi. (Lit)