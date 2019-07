Carabiniere ucciso: Pedica (Pd), ministero Difesa metta bandiera a mezz'asta

- "Trenta per rispetto verso Mario Cerciello Rega, il carabiniere barbaramente ucciso a Roma, faccia mettere subito la bandiera del ministero della Difesa a mezz'asta". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Tutto il Paese da ieri è in lutto per la morte di Mario, il carabiniere buono che non dimenticheremo mai", aggiunge Pedica. (Com)