Georgia: procura formula accusa contro ex ministro Difesa Okruashvili

- L'ex ministro della Difesa georgiano, Irakli Okruashvili, è stato oggi formalmente accusato dalla procura di avere organizzato, condotto e preso parte alla violenza di massa durante gli scontri nella notte del 20-21 giugno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpress News”. Il legale di Okruashvili, Mamuka Chabashvili, ha affermato che il suo assistito non si dichiara colpevole. L'ex ministro della Difesa e leader del partito Georgia vittoriosa, Irakli Okruashvili, è stato arrestato lo scorso 25 luglio con l'accusa di aver cospirato e tentato di organizzare un’insurrezione volta a modificare l'ordine costituzionale attraverso la violenza. Il ministero dell’Interno di Tbilisi ha rilasciato una dichiarazione immediatamente dopo l'avvenuta detenzione di Okruashvili, in cui la diplomazia georgiana sottolineava che l’esponente politico avrebbe incitato altre persone durante la manifestazione ad entrare con la forza in Parlamento.(Res)