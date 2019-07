Carabiniere ucciso: Ferri (Pd), importante agire con fermezza e dimostrare riconoscenza all'Arma

- "In questi momenti si deve reagire con fermezza e determinazione. Non esiste maggioranza o minoranza, non è il momento delle speculazioni mediatiche. È necessario manifestare affetto, riconoscenza all'Arma, alla polizia, alle forze dell'ordine e alle istituzioni più in generale" Lo afferma in una nota il deputato del Pd Cosimo Maria Ferri, componente commissione Giustizia della Camera dei deputati. (Com)