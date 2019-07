Carabiniere ucciso: Occhiuto (FI), bene Carfagna su aumento retribuzione forze ordine

- Il vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, appoggia la proposta di Mara Carfagna per l'aumento degli stanziamenti per le forze dell'ordine. "La drammatica morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, conferma l'emergenza sul fronte sicurezza che riguarda molte città italiane. E' necessario potenziare l'organico delle forze dell'ordine e, soprattutto, riconoscere loro stipendi più dignitosi e condizioni di lavoro migliori. Quindi - dice Occhiuto - sposo in pieno l'idea della coordinatrice di Forza Italia, Mara Carfagna, che ha proposto di superare la misura assistenzialistica del reddito di cittadinanza e di destinare quelle risorse per assumere nuovi poliziotti e carabinieri e per aumentare la retribuzione di quelli già in servizio perché chi si occupa della sicurezza delle nostre famiglie non può guadagnare 1200 euro al mese". (Rin)