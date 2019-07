Nord Macedonia: tribunale Skopje dispone 30 giorni custodia cautelare per ex Uck Morina (2)

- La Procura serba per i crimini di guerra ha avviato delle indagini su Morina perché sospettato di crimini commessi contro la popolazione civile in Kosovo ai tempi del conflitto degli anni '90. Secondo il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, la "Macedonia del Nord rilascerà presto" Morina. "I mandati di arresto politico della Serbia contro i combattenti per la libertà dell'Uck non hanno senso né hanno fondamento giuridico e sono semplicemente basati su ragioni politiche. Crediamo che la sua liberazione e il ritorno alla sua famiglia avverranno presto", ha scritto Pacolli su Facebook sottolineando che Kosovo e Macedonia del Nord "sono in stretta amicizia e collaborazione e risolveremo la questione in qualità di partner". (segue) (Mas)