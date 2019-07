Viabilità: A1 Milano-Napoli, incidente ad altezza Pontecorvo in direzione Roma, un morto. Uscita chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli poco prima delle 10 circa, è avvenuto un incidente autonomo lungo la corsia di decelerazione dell'uscita di Pontecorvo al km 658,3 che ha coinvolto una autovettura e nel quale una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. L'uscita di Pontecorco in direzione Roma è stata chiusa per consentire i soccorsi. Per gli utenti provenienti da Napoli e diretti a Pontecorvo, uscita consigliata Cassino, proseguire lungo la via Casilina in direzione Roma. Al momento il traffico è regolare. (segue) (Com)