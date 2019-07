Difesa: Cina-Singapore, al via esercizi militari congiunti

- Le forze armate di Singapore e l'Esercito popolare di liberazione della Cina (Pla) avviano oggi dieci giorni di esercizi militari bilaterali. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa (Mindef) di Singapore, precisando che l'iniziativa è alla sua quarta edizione dal 2009, anno in cui le parti hanno avviato l'esperienza. I militari, hanno spiegato le autorità, saranno impegnati in scambi professionali e addestramento tattico, come l'addestramento in corda doppia e l'addestramento delle operazioni urbane. "La cooperazione per l'esercizio fisico è uno dei cardini dei nostri già forti legami bilaterali di difesa e delle relazioni tra i nostri due paesi", ha dichiarato il generale Fredeick Choo alla cerimonia di apertura degli esercizi, citato da "The Straits Times". Il vice commissario del programma, il maggiore Liu Jia, ha aggiunto che l'esercizio aiuterà entrambi gli eserciti a "rafforzare le capacità di antiterrorismo", oltre che ad "approfondire la comunicazione, la cooperazione e l'amicizia tradizionale". (segue) (Fim)