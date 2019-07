Governo, Meloni: se si andasse a votare oggi possibile un esecutivo Lega-Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si andasse a votare oggi, secondo Giorgia Meloni, sarebbe possibile un governo sovranista Lega-Fd'I. "Come si sa, io lavoro per questo scenario e non ne ho fatto mistero", ha detto il presidente di Fratelli d'Italia parlando con i giornalisti a Cerea (Verona). "È sotto gli occhi di tutti che se oggi si andasse a votare, con i numeri che si profilano ci sarebbero un'altra maggioranza e un governo capace di durare cinque anni, coeso, compatto e sostanzialmente d'accordo sulle grandi questioni. A me sfugge perché si preferisca stare al governo con qualcuno che, come si vede ogni giorno, è distante anni luce dalle nostre idee, invece che gettare il cuore oltre l'ostacolo e raccogliere quest'occasione che è storica. Speriamo che accada nei prossimi mesi, noi di Fd'I siamo pronti". (segue) (Rin)