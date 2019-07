Governo, Meloni: se si andasse a votare oggi possibile un esecutivo Lega-Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni ha anche parlato dei rapporti con il partito di Silvio Berlusconi. "A Forza Italia ho posto dei problemi politici di posizionamento, perché non si possono prendere i voti nel centrodestra per poi portarli in accordi col centrosinistra", ha spiegato il presidente di Fd'I che ha ricordato di avere "posto questo tema anche alle elezioni europee: mi hanno detto che non sarebbe più accaduto, poi abbiamo visto Forza Italia sostenere la candidatura di un esponente del Pd alla presidenza del Parlamento europeo. Questi dunque sono nodi che per ora non sono sciolti". (Rin)