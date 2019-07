Mafia: Sala a commemorazione strage via Palestro, Milano città libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Milano ha ricordato questa mattina le vittime della strage mafiosa di via Palestro, che il 27 luglio 1993 portò alla morte dei Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, dell'agente di Polizia Municipale Alessandro Ferrari e del cittadino marocchino Moussafir Driss. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo discorso ha sottolineato il ruolo fondamentale del capoluogo lombardo nella lotta alle mafie, precisando come proprio da Milano partì il risveglio nazionale delle coscienze contro la criminalità organizzata: "Milano si è mobilitata subito risvegliando le coscienze di tutto il paese sulla capacità di penetrazione delle mafie, sulla violenze del loro attacco che raggiungeva anche i più significativi luoghi di cultura" ha dichiarato Sala, ricordando come in quegli anni la mafia divenne sempre più violenta, uccidendo sempre più bersagli delle istituzioni e della società civile: "La nostra città reagì immediatamente e fu qui in questa via che cominciò quella reazione nazionale che uomini come Falcone e Borsellino avevano a lungo auspicato - ha aggiunto il primo cittadino - A volte nelle tragedie come queste le richieste di aiuto vengono ascoltate. Fu qui che cambiammo passo, non solo con una nuova consapevolezza politica e culturale ma anche con scelte di organizzazione, di metodo, e con la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e magistratura". "Il nostro essere qui oggi ha un senso preciso: dire da che parte stiamo, dire no alla mafia. Questo luogo è divenuto il simbolo del riscatto culturale di Milano, il nostro messaggio alle mafie è chiaro: volevate prendervi Milano e il Pac, chiudere la città nella paura ma così non è stato e non sarà. Milano è una città libera e felice, che farà sempre di tutto perché mafie e terrore stiano lontane da qui" ha concluso il sindaco.(Rem)