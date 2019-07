Migranti: Marocco, recuperati 242 migranti che tentavano di attraversare Stretto di Gibilterra

- La Marina militare marocchina ha recuperato 242 migranti provenienti dell’Africa subsahariana che cercavano di raggiungere le coste spagnole a bordo di alcuni gommoni attraversando lo Stretto di Gibilterra. Lo riferisce l’agenzia di stampa marocchina “Map”. Secondo quanto riferito dall’agenzia, l’operazione è avvenuta ieri sera dopo che alcune delle imbarcazioni hanno inviato richieste di aiuto a causa della difficoltà riscontrate nel navigare in mare aperto. A bordo dei gommoni vi erano anche 50 donne e 12 bambini. Nel 2019 oltre 15 mila tra richiedenti asilo e migranti sono giunti in Spagna, di cui 12 mila attraverso la rotta marittima tra Marocco e Spagna, secondo le ultime stime dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Con l'obiettivo di arrestare l'afflusso di migranti, nel 2018 l'Unione Europea ha erogato al Marocco 140 milioni di euro per sostenere le iniziative volte a frenare il traffico di esseri umani.(Res)