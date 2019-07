Roma: spacciava in casa a Casal de' Pazzi, arrestato pusher e acquirente, sequestrata cocaina e 4mila euro

- Giovedì scorso, gli agenti della Polizia di Stato della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di cocaina, M.V. 60enne di origini partenopee e C.A, 50enne romano. L'indagine, avviata già da qualche giorno, è partita dal sospetto che il M.V. potesse nascondere droga in casa, a Casal de' Pazzi, e spacciarla. Nel corso di un appostamento infatti gli agenti hanno notato C.A. arrivare a Casal de' Pazzi e salire nell'appartamento di M.V. I poliziotti, che nel frattempo si erano introdotti nel palazzo, hanno notato l'uomo entrare in casa e dopo qualche minuto uscirne nascondendo qualcosa nelle parti intime. il 50enne romano è poi risalito sulla sua auto e si è allontanato in direzione di via Nomentana, piazza Sempione. Gli agenti lo hanno seguito e fermato. A quel punto, è stato identificato e, alla richiesta di cosa nascondesse nelle parti intime, il 50enne ha consegnato un sacchetto in cellophane trasparente con all'interno 50 involucri con chiusura a nodino, contenenti cocaina per un peso lordo di 40 grammi. (segue) (Rer)