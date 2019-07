Roma: spacciava in casa a Casal de' Pazzi, arrestato pusher e acquirente, sequestrata cocaina e 4mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri poliziotti, appostati a casa dello spacciatore, hanno atteso che M.V. uscisse di casa e, una volta giunto in strada lo hanno fermato. Nel corso della perquisizione del suo appartamento gli agenti hanno trovato all'interno di una intercapedine, ricavata ad hoc all'interno del muro del soggiorno, un portafogli rosa in simil-pelle con dentro 4.430 euro; vari conteggi associati a nominativi; un contenitore trasparente in plastica rigida per alimenti con all'interno un sacchetto in cellophane trasparente con la scritta fatta con un pennarello nero "195", contenente a sua volta 145 dosi di cocaina, altre 9 dosi di cocaina sparse nell'intercapedine, per un totale di 112 grammi. All'interno di un mobile della cucina invece, è stato trovato un bilancino elettronico di precisione ed un quadernone con fogli a quadretti, riportante conteggi legati alla sua attività di spaccio. (Rer)