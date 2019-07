Libia: Stato maggiore Difesa, nessun militare italiano coinvolto in attacco aeroporto Misurata

- In merito all'attacco avvenuto nella notte contro l'aeroporto di Misurata si conferma che nessun militare italiano è rimasto coinvolto e che le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa italiano. La nota giunge dopo che, ieri sera, le forze dell’Esercito nazionale libico (Lna), comandate dal generale Khalifa Haftar, hanno lanciato un raid aereo su Misurata e Sirte. Nella nota lo Stato maggiore della Difesa ricorda che “il contingente italiano in Libia opera nell'ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto (Miasit) al paese nordafricano in armonia con le linee di intervento definite dalle Nazioni Unite”. La nota precisa che “il contingente comprende personale con compito di assistenza e supporto sanitario, formazione, addestramento, consulenza e mentoring”. A Tripoli opera, inoltre, una nave della Marina militare con compiti di supporto tecnico logistico alle forze marittime libiche nell'ambito dell'operazione nazionale “Mare Sicuro”.(Res)