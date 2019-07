Flat tax: Perego (FI), il governo non è in grado di farla, ma vogliono salvare poltrone

- "Il dato certo è che gli italiani vogliono meno tasse ma questo governo non è in grado di fare una vera flat tax perché litiga su tutto e spreca risorse pubbliche in misure inutili come il reddito di cittadinanza", lo ha detto il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, in una dichiarazione ai Tg. "Su una cosa, però, sono tutti d'accordo: salvarsi la poltrona", ha concluso Perego. (Rin)