Rai: Pd, a Unomattina monologo Salvini che dà versione poi smentita su carabiniere ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Partito democratico, Michele Anzaldi e Salvatore Margiotta, componenti della commissione di Vigilanza Rai, annunciano un'interrogazione sulla trasmissione di ieri di Unomatina."'Signor ministro, ci sta dicendo che con voi la musica è cambiata'. Ecco come il biografo di Salvini ha 'intervistato' il ministro a Rai1, nella principale rete del servizio pubblico. Un episodio vergognoso - secondo Anzaldi e Margiotta - una pagina nera per la Rai". I due componenti della commissione di Vigilanza annunciano quindi "un'interrogazione a Salini per chiedergli se questa è informazione degna di due miliardi di euro di canone dei cittadini. Per cinque minuti, ieri mattina, Salvini ha parlato senza alcun contraddittorio giornalistico, peraltro dando una versione totalmente sballata dell'omicidio del carabiniere a Roma, una versione smentita poi dalle indagini. Se ci fosse stato un giornalista esperto - concludono Anzaldi e Margiotta - probabilmente non avrebbe permesso al ministro di dare a pochi minuti dall'assassinio del carabiniere una versione senza alcun elemento concreto in mano". (Rin)