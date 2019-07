Bosnia: ambasciatore Usa Nelson, progressi su stato di diritto importanti per candidatura ad Ue

- I progressi compiuti dalla Bosnia rispetto allo stato di diritto determineranno se il paese balcanico potrà essere considerato un candidato credibile per l’adesione all’Unione europea. E’ quanto affermato l'ambasciatore Usa a Sarajevo, Eric Nelson, nel suo nuovo blog secondo quanto riporta oggi il quotidiano “Sarajevo Times”. “Anno dopo anno, sentiamo che è giunto il momento di fissare lo stato di diritto in Bosnia ed Erzegovina. Quest'anno, il parere della Commissione europea sulla domanda della Bosnia di aderire all'Ue ha identificato diverse priorità chiave sullo stato di diritto, come la necessità di intensificare la lotta contro la corruzione e l'adozione di nuove leggi sull'alto Consiglio giudiziario e giudiziario. La Commissione europea presenterà una relazione l'anno prossimo nell'ambito del pacchetto sull'allargamento del 2020 che valuterà l'attuazione di queste priorità chiave da parte della Bosnia-Erzegovina. I progressi nello stato di diritto determineranno se la Bosnia potrà essere considerata un candidato credibile per l'adesione all'Ue”, ha scritto Nelson. Il diplomatico ha poi ricordato che gli Stati Uniti hanno investito milioni di dollari in assistenza dalla fine del conflitto nei Balcani per aiutare la Bosnia a costruire un ordine giudiziario più forte. “I cittadini di questo paese sanno che i rendimenti di tali investimenti non sono adeguati. I titoli recenti che hanno coinvolto l'Alto Consiglio giudiziario e giudiziario sono una manifestazione del più ampio problema dello stato di diritto in Bosnia-Erzegovina - le regole non si applicano allo stesso modo a tutti”, ha aggiunto. Secondo Nelson, “le istituzioni che hanno il compito di perseguire la corruzione non riescono a farlo”.(Bos)