Tav, Bernini (Fi): per M5s una poltrona vale più di un ideale

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che il Tav, ieri ha compiuto "un altro passo avanti" perché il governo "ha dato il via libera agli appalti per il tunnel di base nella tratta italiana, ma - nota Bernini - il documento formale lo ha firmato un alto funzionario del ministero dei Trasporti, e non il ministro Toninelli, un ministro di fatto commissariato che però resta al suo posto. Il mantra dei Cinque stelle è evidentemente cambiato: da 'uno vale uno' a 'una poltrona vale più di un ideale'".(Rin)