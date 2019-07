Ambiente: Isola del cinema ospita serata-evento "Ocean Night" per campagna "Unite4earth"

- Ormai da anni l’Isola del cinema porta avanti appuntamenti, campagne di sensibilizzazione e proiezioni dedicate per riflettere sull’urgenza di attivare buone pratiche nella direzione di favorire lo smaltimento dei rifiuti, adottare una visione eco friendly, orientata al plastic free, facendo leva sulla capacità del cinema di far passare questi messaggi. L’Ambiente è uno dei tre pilastri dell'edizione in corso dell’Isola del cinema. Questa sera a partire dalle 20, si terrà all'isola Tiberina la serata-evento "Ocean Night" aperta tutti coloro che vorranno condividere il messaggio lanciato dalla campagna "Unite4earth" per la salvaguardia del pianeta. Alle 21:15 si terrà la presentazione della campagna con gli interventi di Giorgio Ginori, direttore artistico de L’Isola del cinema, Antonio Libonati, presidente Giovani per l'Unesco e Giulio Magni, responsabile operativo One ocean foundation. Saranno presenti il sindaco di Roma Virginia Raggi, Enrico Giovannini, portavoce Asvis, Alessio Strazzullo e Nonna Rosetta di Casa Surace, Giulio Gambino, direttore Tpi - The post internazionale e l’attrice Marianna Fontana. In chiusura della serata, l’intervento al pianoforte del giovane compositore Francesco Taskayali, che sostiene la campagna Unite4earth. (segue) (Com)