Ambiente: Isola del cinema ospita serata-evento "Ocean Night" per campagna "Unite4earth" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fieri di lanciare questa campagna e di portarla attraverso il tour OceanNight in tutta Italia", ha affermato in una nota Antonio Libonati, presidente di Unesco Giovani. "La nostra ambizione è creare un movimento globale che parta dall'Italia e coinvolga i giovani di tutto il mondo. Siamo convinti che il vero cambiamento passi dai comportamenti di ognuno di noi e dai gesti più semplici, come bere un bicchiere d'acqua o fare un aperitivo con gli amici. È questo il messaggio, semplice e rivoluzionario che sta alla base di Unite4earth". Prima tappa del tour sarà proprio la storica location de L’Isola del Cinema, l’Isola Tiberina, per una serata che vedrà la partecipazione, in video e di persona, di molti personaggi famosi uniti nella difesa dell’Ambiente. Tra gli ospiti attesi, due artisti di Artupia, Francesco Ottobre e Manuela Montenero, che si esibiranno in un Live painting, ispirandosi al tema marino ed utilizzando materiali di riciclo per sostenere la causa. (Com)