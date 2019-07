Aerospazio: giapponese Interstellar Technologies, razzo Momo-F4 caduto nell'oceano

- Il razzo di ricerca Momo-F4 sviluppato dalla società spaziale giapponese Interstellar Technologies (Ist) è stato "lanciato con successo" questa mattina dallo spazioporto Taiki a Hokkaido, cadendo però poco dopo nell'oceano Pacifico a causa di un guasto dei sistemi di bordo che ha causato l'arresto prematuro del motore. Lo ha riferito Ist in un comunicato diffuso su Twitter. "A causa di un'anomalia dei sistemi informatici di bordo del veicolo spaziale, il motore si è spento automaticamente e il razzo si è schiantato in sicurezza sull'oceano", ha riferito la compagnia. Il decollo è avvenuto alle 16:20 ora locale (le 7 in Italia), ed il lancio e il volo del razzo sono stati trasmessi in streaming live sui social media. Interstellar Technologies ha lanciato con successo il primo razzo privato del paese, denominato Momo-3, lo scorso mese di maggio. Due lanci precedenti effettuati a luglio 2017 e giugno 2018 non sono riusciti. Il Momo-4 è un razzo lungo 10 metri con un diametro di 50 centimetri: può trasportare dispositivi di sorveglianza che pesano fino a 20 chilogrammi. Il lancio era inizialmente previsto per il 20 luglio, ma ha dovuto essere annullato a causa di problemi tecnici. La società prevede di creare un razzo in grado di lanciare satelliti e condurre il primo lancio entro il 2023. (Git)