Flat tax: Misiani (Pd), è vantaggio per ricchi, carico fiscale va alleggerito a chi ne ha bisogno

- Per il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, "il carico fiscale va alleggerito a chi ne ha veramente bisogno. Il Pd propone fino a 1.500 euro di tasse in meno per aumentare gli stipendi bassi e medi. Il governo invece sta discutendo su una proposta iniqua e sbagliata. Con la flat tax di Salvini chi ha redditi fino a 30 mila euro ci perderebbe, mentre i vantaggi veri andrebbero ai più ricchi", conclude Misiani.(Rin)