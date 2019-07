Difesa: ministero bulgaro annuncia piano per acquisto 150 veicoli corazzati da combattimento

- Il ministero della Difesa bulgaro ha annunciato l’intenzione di cercare offerte per la fornitura di 150 veicoli corazzati da combattimento da quattro produttori con sede in Europa: la tedesca Artec, la finlandese Patria, il gruppo francese Nexter la General Dynamics Land System con sede in Svizzera. Secondo quanto riferito in una nota del ministero ripresa dalla stampa bulgara, il piano prevede che le offerte saranno valutate da una task force interdipartimentale che selezionerà il vincitore entro il 20 dicembre. Si stima che l'acquisizione valga circa 1,5 miliardi di lev (circa 750 milioni di euro). I veicoli blindati devono essere forniti a tre battaglioni dell’Esercito bulgaro. "Il periodo di attuazione (del progetto) è di 12 anni", si legge nella nota. Il progetto arriva dopo che ieri il Parlamento bulgaro ha ratifica gli accordi per l’acquisto di otto velivoli militari F-16 dagli Stati Uniti, nonostante il veto sulla ratifica posto lo scorso 23 luglio dal presidente bulgaro. (segue) (Bus)