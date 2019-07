Difesa: ministero bulgaro annuncia piano per acquisto 150 veicoli corazzati da combattimento (2)

- Il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha chiarito nei giorni scorsi le motivazioni dietro la scelta di non promulgare i progetti di legge di ratifica dell'accordo con gli Usa per l'acquisto degli F-16. Secondo Radev, la decisione della commissione parlamentare Difesa della Bulgaria di ribaltare il veto della presidenza sulla legge per la ratifica dell’accordo sull’acquisto degli F-16 “non rispetta gli interessi nazionali”. “Il Parlamento ha adottato una decisione senza rispettare gli interessi dei cittadini bulgari e dello Stato bulgaro”, ha detto Radev che ha chiesto quali garanzie il paese avrebbe ricevuto per i velivoli e “se saranno consegnati con un set completo e attrezzature per renderli multifunzionali e quando l'infrastruttura necessaria sarà costruita”. Il vice primo ministro e ministro della Difesa bulgaro, Krasimir Karakachanov, e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale Tsanko Stoykov, hanno assicurato che i velivoli saranno in grado di proteggere lo spazio aereo bulgaro e, se necessario, di partecipare a missioni aggiuntive. (segue) (Bus)