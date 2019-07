Governo: Brunetta (FI), dichiarazioni Salvini contro Tria incomprensibili e fuori tempo

- "Incomprensibili e fuori tempo. Oltre che autolesionistiche". Le dichiarazioni del vicepremier, Matteo Salvini, fatte ieri contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "rischiano di creare enormi danni all'Italia, dopo che Salvini ha detto esplicitamente che uno tra lui e il ministro è diventato di troppo per il governo". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Salvini - aggiunge Brunetta - non ha gradito le dichiarazioni di Tria sulla necessità di scrivere la prossima legge di Bilancio in linea con gli obiettivi già concordati con la Commissione europea che prevedono un rapporto deficit/Pil per il 2020 sotto il 2 per cento e fatta salva la correzione strutturale pari allo 0,6 per cento del Pil (quasi 10 miliardi di euro). Una manovra che comporta l'aumento automatico dell'Iva, come previsto dalle clausole di salvaguardia, e l'impossibilità di introdurre in deficit la flat tax, cavallo di battaglia della Lega. Risorse per fare tutto non ce ne sono, secondo il ministro Tria, in quanto Bruxelles ha preteso che l'eventuale extra-gettito fiscale venga utilizzato per la riduzione di deficit e debito", conclude Brunetta. (Rin)