Serbia: presidente Vucic incontra patriarca Irinej, focus su situazione in Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha detto di auspicare che i crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) vengano puniti attraverso il lavoro del Tribunale speciale. Secondo l'emittente "Rts", Dacic ha risposto così alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento sul caso del premier dimissionario di Pristina. "Non so su che cosa si fonda il caso, ma ad ogni modo (i magistrati) dovrebbero prestare attenzione visto con chi hanno a che fare", ha detto Dacic. Il ministro ha poi detto di auspicare che i colpevoli vengano puniti, al di là delle riserve che può avere personalmente nei confronti dei tribunali internazionali che hanno "per lo più condannato dei serbi" e non altre popolazioni che nella ex Jugoslavia possono aver commesso dei crimini contro i serbi. "Mi aspetto che questa prassi cambi. Non vorrei commentare nient'altro adesso, visto che il tema viene usato in Kosovo per determinati giochi politici nella scena interna", ha concluso il ministro. (Seb)