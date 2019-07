Difesa: ministero russo nega accuse di Bucarest su trasporto di mezzi militari serbi

- Il ministero della Difesa russo ha risposto nella serata di ieri alle accuse del governo romeno, secondo cui una nave cargo della Federazione avrebbe avuto a bordo veicoli di trasporto per le truppe della Serbia e per questo motivo sequestrata dalle autorità di Bucarest. "Il ministero della Difesa russo non ha inviato navi per il trasporto di attrezzature militari lungo il Danubio in Serbia. Tutte le accuse di tali consegne e una nave mercantile russa con mezzi corazzati" sequestrati "dalla parte rumena sono assolutamente false", ha affermato il ministero in una dichiarazione. Secondo quanto contenuto nella dichiarazione, esportazioni di prodotti militari dalla Russia alla Serbia avvengono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e nel quadro della cooperazione bilaterale tecnico-militare. "Tutte le consegne sono state effettuate in stretta conformità con i termini del contratto e nei tempi concordati dalle parti", si aggiunge nella nota.(Rum)