Difesa: Dipartimento di Stato Usa apre a vendita supporto tecnico per F-16 a Pakistan

- Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita al Pakistan del programma di supporto tecnico relativo agli aerei da combattimento F-16. Lo ha reso noto la Defense security cooperation agency, l'agenzia governativa statunitense dipendente dal Dipartimento della Difesa. L'approvazione è arrivata dopo la visita dello scorso 22 luglio del primo ministro pakistano, Imran Khan, alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto dal presidente Donald Trump. In quest’occasione il capo di Stato Usa ha dichiarato che Washington potrebbe prendere in considerazione la possibilità di revocare il blocco degli aiuti alla sicurezza in Pakistan, se Islamabad intraprenderà ulteriori azioni contro i terroristi e contribuirà a far progredire il processo di pace in Afghanistan. "Il Dipartimento di Stato ha preso una decisione approvando una possibile vendita militare in Pakistan per la Squadra di sicurezza tecnica (Tst) a supporto continuo del programma F-16 per un costo stimato di 125 milioni di dollari", si legge in una nota dell'agenzia governativa statunitense.(Was)