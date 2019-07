Tav: Lezzi, sono prioritari gli investimenti in infrastrutture al Sud

- Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, del Movimento 5 stelle, rispetto al Tav Torino-Lione "che vede la maggior parte dei vantaggi in un altro Paese", considera prioritari gli investimenti in infrastrutture al Sud. In un'intervista alla "Gazzetta del Mezzogiorno", Barbara Lezzi afferma: "L'alta velocità è assente in Sicilia e in Calabria. Manca una rete ferroviaria che colleghi i nostri porti, Gioia Tauro, Taranto, Salerno. Quindi tanti investimenti al Sud dovrebbero avere la priorità. Il nostro interesse è quello di pensare prima ad efficentare tutte le infrastrutture, soprattutto nei territori finora trascurati" conclude il ministro che sottolinea come il governo abbia "sbloccato quasi 50 miliardi di euro che erano sostanzialmente nelle sabbie mobili da decenni". (Rin)