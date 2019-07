Hong Kong: attese oggi nuove proteste, schierate ingenti forze di polizia

- I manifestanti di Hong Kong si preparano a protestare nuovamente oggi, nonostante il divieto emesso dalle autorità. Ingenti forze di polizia sono state schierate in città e in prossimità dei luoghi dove si sono già tenute le proteste, dopo che ieri i manifestanti hanno bloccato l’Aeroporto internazionale dell’ex colonia britannica a Lantau, lo scalo aereo più trafficato della Regione asiatica. C'è preoccupazione per il rischio di nuove violenze, in una protesta nella quale i manifestanti chiedono le dimissioni dell' amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, e una piena riforma del sistema democratico. (segue) (Cip)