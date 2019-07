Regione Piemonte: Chiorino, atti di indirizzo scolastico "torinocentrici", al lavoro per cambiarli (2)

- "Dovremo adeguarci agli atti di indirizzo ereditati dal precedente governo regionale, pur non condividendoli - ha spiegato Chiorino al termine dell’incontro - in quanto, intervenire adesso per modificarli, significherebbe non poter poi erogare i fondi previsti. Ciò detto, posso assicurare che siamo già al lavoro per modificare tali atti, che prendono in considerazione meri aspetti quantitativi, trascurando la peculiarità dei territori. Per noi la questione non è soltanto di numeri, ma di specificità. L’assessorato all’Istruzione lavorerà, quindi, da subito, per mettere a punto nuovi atti di indirizzo che abbiano come criteri principali quelli dell’equità e che siano in grado di offrire una risposta adeguata alle esigenze di di tutti i territori". (Rpi)