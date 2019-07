Carabiniere ucciso: arrestati due giovani americani, hanno confessato nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Elder Lee Finnegan, californiano, nato nel gennaio del 2000 - autore materiale dell'accoltellamento - e Gabriel Christian Natale Hjorth, anche lui 19enne californiano, amico e complice nel delitto e nel furto che ha portato poi, nella notte tra giovedì e venerdì, alla tragica morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, originario di Somma Vesuviana, in servizio nella stazione del carabinieri di piazza Farnese della Compagnia Roma centro. I due giovani statunitensi, che erano a Roma da turisti, sono stati rintracciati grazie a una indagine accurata e fulminea del Nucleo investigativo capitolino. Sono stati trovati in un albergo già pronti per lasciare il territorio italiano. Nella loro camera avevano nascosto, in modo abile, l’arma del delitto, un coltello di notevoli dimensioni, dietro a un pannello a sospensione del soffitto, e i vestiti indossati durante l'aggressione ancora sporchi di sangue. I due, portati in caserma, sono stati interrogati dai carabinieri sotto la direzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma e di fronte a prove schiaccianti, hanno confessato. Elder Lee ha confessato: "sono stato io a uccidere il carabiniere". Mario Cerciello Rega è stato colpito con otto coltellate, di cui una al cuore. Inutili i tentativi di rianimazione: il vice brigadiere è morto appena arrivato all'ospedale Santo Spirito. (segue) (Rer)