Carabiniere ucciso: arrestati due giovani americani, hanno confessato nella notte (2)

- Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le tre del mattino di venerdì, in via Pietro Cossa, quartiere Prati, il vicebrigadiere stava prendendo parte a una operazione per sventare quello che in gergo è chiamato "cavallo di ritorno": nelle ore precedenti all'aggressione mortale, infatti, i due statunitensi avevano rubato un borsello con dentro un portafogli e un telefono cellulare e avevano contattato la vittima dicendosi disposti a restituire la refurtiva in cambio di 100 euro e un grammo di cocaina fissando un appuntamento in via Pietro Cossa, non lontano dall'albergo nel quale risiedevano. All'appuntamento si sono presentati i carabinieri che erano stati avvertiti appunto dall'uomo derubato. Con Mario Cerciello Rega c'era un collega - anche lui poi ferito in modo non grave - e, a distanza, altre pattuglie dei carabinieri pronte a intervenire e anche la vittima del furto. Quando il vicebrigadiere e il collega si sono accorti che i due ladri erano arrivati all'appuntamento li hanno avvicinati e si sono qualificati chiedendo i documenti. La reazione è stata violenta e improvvisa: i militari sono stati aggrediti e Elder Lee Finnegan si è avventato su Cerciello Rega con un coltello. (segue) (Rer)