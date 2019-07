Carabiniere ucciso: arrestati due giovani americani, hanno confessato nella notte (3)

- Sposato da soli 44 giorni, Mario Cerciello Rega aveva compiuto 35 anni due settimane fa, ed era rientrato da poco in servizio dopo il viaggio di nozze. Immediato, dopo il delitto, il cordoglio dei colleghi dell’Arma: "Un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, una dedizione incondizionata e coraggiosa, un amore pieno di speranze e di promesse. Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila carabinieri. Il più vivo cordoglio ai suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio", si legge su un post su Facebook. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte delle istituzioni. La camera ardente si terrà domani presso la stazione dei carabinieri di piazza Farnese e i funerali di Mario Cerciello Rega saranno celebrati lunedì a Somma Vesuviana, il suo paese di origine, nella chiesa Santa Croce in Santa Maria del Pozzo alle 12. Hanno annunciato la loro presenza numerose cariche istituzionali. (Rer)