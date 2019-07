Venezuela: Lavrov, Mosca sostiene colloqui alle Barbados per accordo tra governo e opposizione (2)

- Parlando del prossimo summit del formato Brics che si terrà a Brasila dal 13 al 14 novembre, Lavrov ha sottolineato che sarà un “altro passo verso il rafforzamento di questo formato multilaterale”. "Abbiamo avuto una discussione molto aperta e sincera che ha prodotto una dichiarazione congiunta che ribadisce il nostro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite. Non abbiamo dubbi sul fatto che il vertice di novembre costituirà un ulteriore passo verso il consolidamento di questo formato", ha affermato ieri Lavrov prima di avere un incontro bilaterale con l’omologo brasiliano Ernesto Araujo. Quest’ultimo, a sua volta, ha promesso che il suo paese non risparmierà alcuno sforzo per garantire una presidenza di successo nell'associazione. "Abbiamo raggiunto progressi su molte questioni in questo incontro e abbiamo trovato comprensione sulla maggior parte degli argomenti. Valutiamo le nostre relazioni con la Russia. Il Brasile sta vivendo un periodo in cui stiamo cercando di diventare un paese più aperto al mondo", ha detto Araujo. (Rum)