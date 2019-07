Traffico Milano: code sulla A9 e sulla A50

- Sulla A9 Como-Svizzera, coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera e tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per Traffico Congestionato. Sulla A50 coda tra gli svincoli di Interconnessione A8 VA e Barriera di Terrazzano e Barriera di Terrazzano in direzione Sud. (Rem)