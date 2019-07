Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di via Palestro, nel giorno del 26° anniversario della strage.Via Palestro 15 (ore 9.30)REGIONELa presidente della commissione regionale Antimafia Monica Forte partecipa, su delega del Presidente del Consiglio regionale, alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato di via Palestro, nel giorno del 26° anniversario della strage.Via Palestro 15 (ore 9.30)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi, partecipa al Caseificio didattico di Ponte di Legno/BS, alla 'Festa della Malga'. Caseificio didattico - Località Sant'Apollonia - Ponte di Legno/BS (ore 17.00)VARIEIl vice segretario della Lega e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene alla festa della Lega Lombarda.Centro sportivo, via Europa 1/C, Golasecca/VA (ore 20.30) (Rem)