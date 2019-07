Sicurezza: Sala su Daspo, maggioranza spaccata? Naturale ci siano diverse sensibilità

- A chi gli chiede un commento sulla spaccatura di ieri nella maggioranza in merito al voto in consiglio comunale sul Daspo, che ha visto il primo parere contrario a una delibera di giunta da parte di Milano Progressista, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage di via Palestro, ha dichiarato: "Trovo naturale che ci siano anche diverse sensibilità, io ribadisco il mio punto di vista. Poi è stato un po' equivocato da alcuni, io non ho detto che quello che stavano facendo era inutile, ho detto che il Daspo com'è oggi non serve, e lo dicono anche i numeri, proviamo questa via". "Non è un simpatico tentativo, vuol dire che proveremo in maniera seria, nessuno ha la bacchetta magica però noi vogliamo provarci. Io chiedo a chi sta dalla mia parte di condividere le linee principali. Senza il supporto del consiglio comunale la giunta può fare poco quindi chiedo che si voti uniti" ha aggiunto il primo cittadino, che ha precisato: "Mi pare che aver avuto un caso in tre anni ci sta anche, si va anche a colpire un certo tipo di sensibilità, ovviamente anche in presenza di molte strumentalizzazioni da questo punto di vista - ha concluso Sala - il mio principio però è uno solo. Mi troverei a disagio a dire 'la sicurezza non è un tema solo della destra' e poi a non essere conseguente, l'ho fatto solo per quello".(Rem)