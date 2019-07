Pd: sindaco Sala, bisogna cercare formule che portino al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'importante per la sinistra è raggiungere il 40 per cento dei consensi ed evitare che il prossimo Presidente della Repubblica sia eletto da una coalizione di destra. Lo ha dichiarato a margine della commemorazione della strage di via Palestro a Milano, a chi gli ha chiesto di una possibile apertura a un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle: "Ho detto nei mesi scorsi che serve un'altra forza a sinistra - ha precisato il primo cittadino - Io ho solo un punto fermo nel mio ragionamento, che è un po' un'ossessione che penso che tutti quelli un po' a sinistra devono avere: se non si mette in piedi insieme un 40 per cento il prossimo Presidente della Repubblica, che è un ruolo fondamentale in Italia, molto più di un premier che cambia rapidamente, viene eletto da questa maggioranza, o se si andasse alle elezioni oggi da un'alleanza di destra, non di centrodestra". Il sindaco di Milano ha quindi ribadito la necessità di trovare delle formule "non pretendo di sostenere che la mia sia quella giusta ma bisogna andare e cercare delle formule che portino al 40 per cento - ha detto Sala - Ricordo poi che questa è una legge elettorale che abbiamo voluto noi quindi dobbiamo sentirci responsabili da questo punto di vista. Le differenze esistono: invito tutti a evitare in questa fase di essere sprezzanti o ironici rispetto alla nostra parte politica". "Ogni parola va ascoltata finché non si decide ufficialmente una linea. Qui non si stratta di fare un contratto di coalizione di quello che sarà il futuro ma di continuare a rimanere attivi su un certo tipo di riflessione, è importante - ha concluso Sala - nessuno di noi sa quando si andrà alle elezioni, ma quando si andrà alle elezioni la situazione potrà precipitare". (Rem)