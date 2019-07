Roma: Raggi, visitate Viaggio nei Fori tra meraviglie storiche e archeologiche della Capitale

- "Un viaggio tra le meraviglie storiche e archeologiche di Roma. Si chiama proprio ‘Viaggi nei Fori’, l’esperienza che cittadini e turisti possono vivere tutte le sere fino al 3 novembre grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Un’avventura nel tempo attraverso proiezioni, videomapping, suoni e racconti audio che ‘trasportano’ gli spettatori nella grande storia, ma anche nella quotidianità della vita, di due luoghi simbolo della Roma antica: il Foro di Augusto e il Foro di Cesare. Il progetto, realizzato con la consulenza di Piero Angela e Paco Lanciani, è promosso dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Un'idea diversa per una sera d'estate, anche da vivere in famiglia, che si unisce alle altre proposte 'tecnologiche' come Circo Maximo experience o L'Ara com'era, dedicata all'Ara Pacis di Augusto. Vi invito a visitarli!". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. (Rer)