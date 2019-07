Flat tax: Meloni, governo la propone su redditi incrementali ma ha bocciato 4 volte nostro progetto

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rivendica per il suo partito la paternità della proposta della flat tax sui redditi incrementali, ora sostenua dalla Lega: "Fd'I ha sempre continuato a proporre cose fattibili e immediatamente realizzabili, come la tassa piatta sui redditi incrementali. Oggi viene proposta da chi è al governo ma un anno ce l'hanno bocciata quattro volte. Se l'avessero fatta un anno fa, come proponeva Fd'I, ora staremmo parlando della flat tax da applicare a tutti i redditi". Giorgia Meloni, che ha parlato con i giornalisti a Cerea (Verona), ha aggiunto che "la crescita continua di Fratelli d'Italia, che si sta configurando in modo chiaro come il secondo movimento per grandezza nel campo del centrodestra, non è una gara che si fa con qualcuno ma è il risultato della coerenza e della concretezza che abbiamo dimostrato in questi anni".(Rin)