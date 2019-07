Roma: rubavano frutta e verdura a "colleghi" del mercato rionale per rivenderla nel loro banco, arrestati

- Da diverso tempo i commercianti del mercato rionale lamentavano dei furti con grave ammanco di merce dall'interno di un locale frigorifero comune ai vari esercenti e suddiviso in comparti, assegnati ai singoli operatori del mercato. I commercianti danneggiati, allora, hanno deciso di far installare un sistema di videosorveglianza per monitorare i locali dove avvenivano i furti e le immagini delle telecamere hanno immortalato per diversi giorni due cugini di origini egiziane che, nelle ore notturne, rubavano la merce che poi probabilmente veniva rivenduta nel loro banco. Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno arrestato in flagrante i due cugini, G.M.E.M di 30 anni e G.M.N.I. di 37, la notte scorsa, all'interno del mercato rionale di piazza dell'Unità, con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nelle immagini della videosorveglianza, infatti, si vedeva chiaramente il 37enne rubare mentre il complice faceva da palo. (segue) (Rer)