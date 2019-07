Roma: rubavano frutta e verdura a "colleghi" del mercato rionale per rivenderla nel loro banco, arrestati (2)

- La notte scorsa, gli investigatori della Polizia di Stato, hanno attivato un servizio per monitorare i locali dove avvenivano i furti e verso le 5.30 del mattino puntuali hanno visto i due che stavano rubando delle confezioni di verdura, nascondendola all'interno di carrelli in cui era stivata la loro merce, e li hanno bloccati. I commercianti vittime dei furti hanno sporto denuncia di furto alla polizia, e nel frangente la merce rubata in considerazione della sua deteriorabilità è stata restituita ai legittimi proprietari. I due uomini sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato, dove è stato accertato che il 37enne era già stato denunciato per furto di energia elettrica, inoltre, durante i controlli i due uomini sono stati trovati in possesso della somma di 6.150 euro, riconducibili alla loro attività commerciale, che ha fatto escludere lo stato di necessità. Dunque, alla fine degli accertamenti, per i due cugini sono scattate le manette. (Rer)