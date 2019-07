Difesa: Lavrov, con armi Usa nello spazio inizierà nuova fase in corsa agli armamenti

- Lo sviluppo dei piani statunitensi di dispiegamento di sistemi di difesa antimissile nello spazio porterà a un'altra fase della corsa agli armamenti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la sessione di ieri della riunione dei ministri degli Esteri dei paesi che compongono il blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), riunitisi a Rio de Janeiro. "Siamo preoccupati per i piani statunitensi di dispiegare armi nello spazio che sono già in fase di attuazione. Ciò porterà a un'altra fase qualitativa di una corsa agli armamenti", ha affermato Lavrov ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". "Come sapete, la Russia e la Cina hanno già presentato un progetto di proposta sulla prevenzione del dispiegamento di armi nello spazio alla conferenza sul disarmo a Ginevra. Apprezziamo il fatto che i paesi Brics appoggino risoluzioni annuali su questo problema urgente durante le sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite", ha aggiunto. Il capo della diplomazia di Mosca ha inoltre affermato che la sicurezza internazionale sarebbe “particolarmente minacciata” dall'aumento dei budget militari di diversi paesi e dal deterioramento dell'architettura decennale della stabilità strategica. "Esempi preoccupanti sono gli sforzi degli Stati Uniti per abbattere il trattato di difesa antimissile e il nuovo Start (Trattato strategico per la riduzione degli armamenti nucleari). L'incertezza persiste anche attorno al trattato Inf (Trattato sui missili a medio e corto raggio). Abbiamo suggerito di estenderlo ma non abbiamo ancora ricevuto risposta da Washington", ha concluso Lavrov. (segue) (Rum)