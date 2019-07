Business news: Polonia, domanda investimenti superiore al 6 per cento nel 2019

- La domanda relativa agli investimenti quest'anno dovrebbe mantenersi a ritmi non meno positivi di quelli del 2018 e dunque superare il 6 per cento. Lo ha dichiarato il ministro dell'Imprenditoria e della Tecnologia, Jadwiga Emilewicz, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Emilewicz ha aggiunto di sperare che la Polonia riesca a raggiungere l'obiettivo iscritto nel Piano strategico di sviluppo responsabile adottato dal governo, ossia un livello di investimenti del 25 per cento nel 2030. (Vap)