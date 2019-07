Business news: Slovacchia, aumento prezzi beni alimentari a giugno più elevato che nel resto del V4

- L'aumento dei prezzi dei beni alimentari in Slovacchia a giugno è stato maggiore di quello osservato negli altri paesi del gruppo Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria). Lo rivela il ministero dell'Agricoltura di Bratislava, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". I prezzi sono aumentati dello 0,5 per cento. In Polonia l'aumento è stato dello 0,4, mentre in Repubblica Ceca solamente dello 0,1. In Ungheria la tendenza è stata persino contraria, con una diminuzione dei prezzi dello 0,2 per cento. Nonostante l'aumento dei prezzi al dettaglio, i produttori agroalimentari slovacchi sono costretti dalla grande distribuzione a vendere i loro prodotti a prezzi sempre più bassi. "Da tempo i fornitori vengono costretti ad abbassare i loro prezzi, impedendo loro di investire in nuove tecnologie, di pagare adeguatamente i dipendenti e di coprire i costi di produzione crescenti", dichiara il ministro dell'Agricoltura, Gabriela Matecna. Il governo slovacco afferma di voler esaminare quanto economicamente giustificabili siano i prezzi offerti dalle catene di distribuzione e se ci sono comportamenti sanzionabili. (Vap)